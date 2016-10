Heiskasen toinen voitto tuli montén Ruotsin mestaruudessa. Vahva Brasil Boko jyräsi Jennifer L Oscarssonin ratsastamana helposti ykköseksi. Heiskanen itse istui voittajan rattailla Toto75-pelin avauskohteessa.

Bacan Degato oli vahvin 2640 metrin matkalla. Tammojen Ruotsin mestaruudessa Heiskasen Some Summit oli suosikki. Some Summit taisteli johtopaikalta hyvin, mutta Jetset oli vahvempi. Some Summit sai kakkossijasta 250 000 kruunua.

Pekka Korven valmentama ja Björn Goopin Twigs Voici ei jaksanut johtohevosen rinnalta kärkitaisteluun. Ruotsin mestaruus meni Norjaan. Jomar Blekkanin ajama Ivar Sånna kukisti lopussa suosikki Mosaique Facen ja otti 500 000 kruunun ykkösen.Salojensaarien ja Perälän kasvattama Top Of The World otti hienon voiton Hopeadivisioonassa johtopaikalta. Ulf Ohlsson ajoi Reijo Liljendahlin valmennettavaa.

STT