MM-kilpailuissa asiat eivät kuitenkaan sujuneet niin kuin piti.

Kaapo Kähkönen oli lopulta maalivahti, joka torjui Suomen maailmanmestariksi.

– Kova pettymys se oli, Vehviläinen vastaa kysymykseen ykkösmaalivahdin paikan menettämisestä.

– Muutamassa pelissä kilahti liikaa omiin koko joukkueella, ja itsekään en ollut parhaimmillani. Nyt olen valmiimpi kuin vuosi sitten.

Vehviläisen palkintokaapissa on alle 20-vuotiaiden MM-kullan lisäksi myös alle 18-vuotiaiden MM-hopea. Toissa keväänä hän kannatteli Pikkuleijonat alle 18-vuotiaiden MM-kilpailujen finaaliin.

Tällä kaudella JYP-Akatemian Mestis-joukkue on ollut Vehviläiselle lähes yhtä tavallinen osoite kuin JYPin liigamiehistö.

– Akatemiassakin olen päässyt pelaamaan hyviä pelejä, ja jokainen peli sielläkin on kehittänyt minua, Vehviläinen muistuttaa.

– Ainahan sitä toivoo, että pääsisi Liigaa pelaamaan enemmän kuin mitä olen saanut pelata. Parhaani olen koettanut tehdä.

Vehviläisellä ei kuitenkaan ole kiire pois Jyväskylästä, vaikka taistelu peliajasta on kova niin ikään nuorten MM-joukkueeseen kuuluvan Markus Ruusun ja kokeneen Pekka Tuokkolan kanssa.

– Jyväskylästä on ponnistanut moni pelaajaa eteenpäin, ja myös minä pystyn kehittymään siellä. Suomessa on hyvä maalivahtivalmennus, ja JYPin tapaisessa hyvin puolustavassa joukkueessa on nuoren maalivahdin hyvä torjua, Vehviläinen päättää.

HELSINKI, STT