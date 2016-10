Jalkapallon Englannin Valioliigan kärjessä on ruuhkaa, kun yhdeksän kierrosta on pelattu. Manchester City siirtyi takaisin piikkipaikalle maalieron turvin, kun se pelasi sunnuntaina 1–1-tasapelin Southamptonin kanssa. Cityn tavoin myös Arsenalilla ja Liverpoolilla on kasassa 20 pistettä.