Koripallovaikuttaja Aleksi Valavuori on saanut Koripalloliitolta kahden kuukauden toimintakiellon, joka päättyy 25. joulukuuta.

Espoo United -seuran GM Valavuori sai potkut seuratehtävästään 26. lokakuuta kohua herättäneiden homokommenttien takia.

Koripalloliiton mukaan Valavuoren teko on ollut syrjivä ja moitittava. Kahden kuukauden panna on liiton kurinpidon mukaan kuitenkin riittävä, koska Valavuorelle on jo potkujen myötä aiheutunut merkittävä seuraamus teosta.

STT