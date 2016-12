Maalit menivät nuoren kaartin nimiin, kun Onni Valakari ja Elias Ahde osuivat kertaalleen.

Päävalmentaja Simo Valakari päästi pelaajansa joululomalle, joka päättyy maanantaina tammikuun toinen päivä.

– Ehjä kokonaisuus ryhdikäs esitys molemmilla jaksoilla. Näki, että pojat halusivat pelata. Ehkä joillekin pelaajille tuli liikaa minuutteja, mutta tyytyväinen olen jokaiseen, joka kävi kentällä, Valakari kiteytti uuden kauden avausottelun annin.

SJK:n talviharjoittelu ei juurikaan poikkea entisestä.

– Neljän vuoden aikana ollaan opittu, mikä toimii ja mikä ei, joten pääpiirteissään jatketaan samalla lailla. Runko pysyi hyvin kasassa joten ei tarvitse aloittaa palapelin rakentamista ihan alusta, mikä on hyvä asia. Pojat on olleet nyt niin kauan mukana, että he tietävät, mitä vaatii pelata SJK:ssa.

Viime kauden alla SJK reissasi maita ja mantuja hakien kansainvälistä pelituntumaa. Ajatus oli hyvä, mutta hyöty jäi lopulta saamatta. Ensi kauteen valmistaudutaan Valakarin mukaan rauhallisemmin.

– Matkustaminen kulutti silloin enemmän kuin se antoi meille, koska joukkue ei ollut valmis ja tietyille pelaajille tuli liikaa kuormaa. Nyt on ollut tavoite saada joukkue aikaisemmin valmiiksi ja aika hyvin tässä on onnistuttukin.

Pelaajasopimuksia on 21, mutta täysin kasassa SJK:n pakka ei tietenkään vielä ole.

– Uskon että 2-3 pelaaja vielä tulee, Valakari sanoo.

Lähteekö esimerkiksi Roope Riski tammikuussa ulkomaille, jää nähtäväksi. Maaliskuussa SJK leireilee kuusi päivää Espanjassa ja kohtaa siellä norjalaisen Molden ja ehkä Bate Borisovin tai jonkun islantilaisseuran.

Esa Kivimäki