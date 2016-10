Helsingin Jalkapalloklubin linnaketta eli Sonera Stadiumia ei ole helppo valloittaa, mutta sunnuntaina jos koskaan siihen on SJK:lla hyvät mahdollisuudet.

Mestaruus on kolmen kauppa. Sunnuntai-iltana juhlii joko Maarianhaminan IFK, Helsingin Jalkapalloklubi tai SJK.

SJK on mestari voittamalla HJK:n, jos MIFK ei voita kotonaan Ilvestä.

Mestaruus menee Maarianhaminaan, jos MIFK voittaa Ilveksen. MIFK on myös mestari, jos pelaa tasan Ilveksen kanssa ja samaan aikaan HJK-SJK päättyy myös tasapeliin.

HJK kuittaa kullan voittamalla SJK:n, jos MIFK ei voita Ilvestä.

SJK:n keskikenttämies Johnny Laaksonen uskoo, että SJK:lla on värkeissä varaa valloittaa HJK-linnoitus.

– Lähdetään voittamaan, koska se ainoa keino voittaa mestaruus. Jengissä on hyvä itseluottamus ja hyvä pöhinä päällä. Yhtään ei voi höllätä, kun mitalikaan ei ole varma. Hyvä yleisölle ja suomifutikselle, että moni joukkue taistelee vielä mestaruudesta.

Laaksosen mielestä cupvoitto saattoi tuoda SJK:lle pienen henkisen edun.

– HJK:lla on ollut paljon pelikieltoja ja loukkaantumisia, eikä se ole päässyt pelaamaan omalla tasollaan. Se on haavoittuvainen jengi tällä hetkellä. Siellä on kuitenkin taitavia yksilöitä, jotka pystyvät ratkaisemaan otteluja omilla henkilökohtaisilla suorituksillaan.

SJK olisi suuri mestarisuosikki, jos kautta olisi jäljellä vielä muutama kierros lisää. Mutta kun ei ole.

– No joo.., kausi loppuu meidän kohdalla vähän kesken. Alkukausi oli ihan meidän oma munaus. Otetaan joukkueena vastuu siitä ja opitaan siitä. Siihen nähden tosi hyvin ollaan tultu takaisin.

Esa Kivimäki