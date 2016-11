Jääkiekkoliigan Kärpät pestaa loppukaudeksi joukkueeseensa tshekkihyökkääjä Jan Hruskan. Hän on pelannut viime kaudella Tshekin liigaa Brnon joukkueessa.

Hruska korvaa loukkaantuneen ykkösketjun keskushyökkääjän Niklas Olaussonin. 12 ottelussa 2+9 pistettä tehnyt Olausson on arviolta sivussa kolme kuukautta.

Hruska, 30, pelasi Brnon miehistössä viime kaudella 51 runkosarjaottelua, joissa hän teki 20+15 pistettä. Hän pelasi myös Tshekin maajoukkueessa.

Vuosien 2014 ja 2015 Suomen mestari Kärpät on aloittanut kotimaisen liigan vaatimattomasti. Se on voittanut 16 ottelustaan vain neljä varsinaisella peliajalla ja on sarjataulukossa 12:s.

STT