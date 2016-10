Turun Palloseura on mainiossa syysvireessä jääkiekon Liigassa. TPS kaatoi torstaina Lappeenrannassa SaiPan 5–2 ja nousi Tapparan ohi sarjan kärkeen. TPS on kasannut 18 pistettä, kun tamperelaisilla on 16 pistettä. Tosin Tappara on pelannut nyt ottelun vähemmän kuin TPS.