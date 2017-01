Turun Palloseura on jääkiekkoliigassa toisena, mutta ylivoimapelissä turkulaiset ovat kaukana kärjestä: TPS on vasta yhdeksänneksi paras joukkue onnistumisprosentin ollessa vaatimattomasti 16,27. Paremmin on onnistunut jopa liigajumbo Lukko, jonka sijoitus ylivoimatilastossa on kuudes ja prosentti vastaavasti 18,12.