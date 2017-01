Arvoa on verrattu muun muassa italialaispyöräilijä Stefano Agostinin näytteeseen, josta ainetta löytyi aikoinaan seitsemän nanogrammaa millilitrassa. Agostini sai 15 kuukauden kilpailukiellon.

Suomalaisen dopingasiantuntijan, professori Olli J. Heinosen mukaan tapauksia ei voi kuitenkaan vetää yksi yhteen, eikä pelkästään luku 13 nanogrammaa yksinään paljasta kaikkea Johaugin tilanteesta.

– Ei näillä tiedoilla voi vielä päätellä kaikkea. Tulkinta on haastava. Meidän pitäisi tietää, koska lääke on otettu ja koska testi on tehty, sanoo Suomen antidopingtoimikunnan ADT:n hallitukseen kuuluva Heinonen.

Testi ei pelottanut lainkaan

Positiivisen dopingnäytteen syyskuussa antanut Johaug on väliaikaisessa kilpailukiellossa. Norjan antidopingkomitea vaatii hänelle 14 kuukauden kilpailukieltoa. Johaug ja hänen taustavoimansa puolestaan haluavat syyttömäksi julistamista.

Johaug puhui keskiviikkona pitkään, kuunneltuaan ensin esittelypuheenvuorot. Ääni väristen hän kuvaili, kuinka tieto positiivisesta dopingtuloksesta tuli täydellisenä yllätyksenä ja sokkina.

– 4. lokakuuta sain tietää, että olen antanut positiivisen dopingnäytteen. Elämäni meni ylösalaisin yhdessä minuutissa, Johaug sanoi.

Johaug on kertonut saaneensa kiellettyä klostebolia käyttämästään voiteesta, jota hän käytti rohtuneisiin huuliinsa. Hän sai lääkäri Fredrik S. Bendikseniltä takeet, ettei huulivoide sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita.

Naishiihdon yksi valovoimaisimmista tähdistä kertoi myös, ettei kokenut tehneensä mitään väärää.

– Se testi (16. syyskuuta) oli tavallinen, kuten ne 140 kertaa, kun minut on testattu. En pelännyt lainkaan.

– Tämä on pahinta, mitä huippu-urheilijana voin kokea. Se, että istun tänään täällä, on täysin absurdia, Johaug totesi vielä ja lisäsi haluavansa asian tulevan selvitetyksi, jotta voi palata kilpaladuille.

Käsittely jatkuu torstaina, jolloin todistajalausuntonsa antavat muun muassa Bendiksen sekä Johaugin maajoukkuetoveri Marit Björgen.

