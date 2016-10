Alle 18-vuotiaiden rookie-sarjassa kilpaileva Komsi voitti SM-pronssia sivulajissaan lumilautacrossissa Rukalla viime keväänä, kun päälaji on slopestyle. Siinä hän on ollut SM-kisoissa sijoilla 8-11.

– Elämäni suurin haave on saada lumilautailusta ammatti. Minulla on siihen mahdollisuuksia, kun minulla on riittävästi motivaatioita. Ainakaan vielä ei ole ollut tylsää rinteessä.

– Minun pitää treenata mahdollisimman paljon sekä käydä kisoissa ja kuvata kaikenlaisia videoita. Leffojakin olisi mukava tehdä joskus. Olisi aivan mahtavaa, jos pääsisin jo tällä kaudella kisaamaan ja kuvaamaan ulkomaille, ainakin Italian Monte Bondonehen.

JARNO RANTA