Tappara avasi maalihanat toisessa erässä Aleksi Elorinteen osumalla, ja JYP-laina Juuso Pulli viimeisteli vielä ennen erätaukoa 2–0. Päätöserässä maalasivat vielä Veli-Matti Savinainen ja Henrik Haapala. Tappara on hävinnyt sarjassa vain kahdesti 15 viime pelinsä aikana. Dominik Hrachovinan kauden kolmas nollapeli irtosi 24 torjunnalla.

JYP puolestaan otti viidennen peräkkäisen voiton, kun Pelicans kaatui 4–0. JYP-vire on kantanut jo pitkään, sillä joulukuun puolivälin jälkeen se on hävinnyt vain kerran eli kymmenestä viime pelistä koossa on yhdeksän voittoa. Tuorein sellainen nosti JYP:n Pelicansin ohi sarjassa viidenneksi.

JYP:ltä osuivat Jani Tuppurainen, Juha-Pekka Hytönen, Janne Tavi ja Joonas Nättinen. Maalivahti Pekka Tuokkola piti nollan torjuttuaan 14 kertaa.

Sport katkaisi viiden ottelun tappioputken, kun HIFK taipui kotonaan luvuin 1–3. Aleksi Ainalin ja Ville Viitaluoman maalit toisessa erässä löivät paineita kotijoukkueelle päätöserään, jonka kuudennella minuutilla tullut Miro Heiskasen kavennus nosti IFK-toiveita. Ensimmäisen pelinsä Sport-paidassa pelannut Veini Vehviläinen kuitenkin kesti maalillaan, ja Otto Honkaheimo sinetöi vierasvoiton tyhjiin.

Porissa riemuittiin Ässien 4–2-voittoa Ilveksestä, ja makua lisäsi maukas kolmas erä. Ilves johti Markku Flinckin ja Tapio Laakson maaleilla 2–0 vielä reilut kahdeksan minuuttia ennen loppusummeria, mutta Simon Suoranta ja Jyri Marttinen toivat Ässät nopeasti tasoihin, ja Niko Ojamäki kirjasi voittomaalin. Jarno Kärki kruunasi vajaan viiden ja puolen minuutin neljän osuman tulituksen, ja Ässät nousi HIFK:n kanssa tasoihin seitsemänneksi.

KooKoon seitsemäs tappio yhdeksän pelin aikana tuli, kun vierailija Jukurit haki 3–1-voiton Topi Nättisen ja Joonas Kalliolan kolmannen erän maaleilla. KooKoolle murhetta toi myös kapteeni Josh Greenin loukkaantuminen törmäyksessä Jukurien Turo Asplundin kanssa. Green sai tällin päähänsä.

STT