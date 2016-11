Tämä syksy on Raumalla ahdistavin miesmuistiin. Jääkiekkokaupungin ylpeys Lukko jatkoi rypemistään Liigan hännillä, kun se hävisi kotihallissaan sarjaa johtavalle Tapparalle 4–5.

Lukko johti ottelua ensimmäisen erän jälkeen 2–0, ja kaikki näytti olevan hyvin. Viime kaudella runkosarjassa 25 maalia tehnyt kanadalaishyökkääjä Aaron Gagnon oli vihdoin osunut Lukolle ensi kerran tällä liigakaudella 19. pelissään.

Sen jälkeen Tappara teki suunnilleen saman kuin vuorokausi aiemmin Ilvestä vastaan. Viime kauden Suomen mestari kiri takaa rinnalle ja ohi. Hermoillut Lukko hävisi toisen erän 0–3.

Päätöerässä joukkueet mättivät maaleja vuorotahtiin.

Ottelu oli Lukon 80-vuotisjuhlapeli. Raumalaisjoukkueen tilanne sarjataulukon jumbona on tukala. Se on viisi pistettä jäljessä viimeistä edellisenä olevaa KooKoota, joka on pelannut ottelun vähemmän.

KalPa jatkaa Liigassa vakuuttavasti toisena, kun se peittosi ennen kauden alkua suurimmaksi mestarisuosikiksi nostetun HIFK:n 3–1.

KalPa meni menojaan toisessa erässä, jonka se voitti 3–0. Jesse Mankisen, Tommi Jokisen ja Matias Myttysen reilun kymmenen minuutin sisällä tekemistä ylivoimamaaleista HIFK ei toipunut.

Voitto oli KalPalle neljäs peräkkäin. Loukkaantumisten riepottelema HIFK hävisi kolmannen kerran peräjälkeen.

Liigakärki Tapparan ero KalPaan on neljä pistettä.

Ilves romahti taas

Jukurit kipusi sarjataulukossa kolmanneksi. Liiganousija kaatoi vieraissa Ilveksen 3–2. Ilves johti 2–0, mutta Jukurit teki kolme osumaa peräkkäin.

Turun Palloseura juhlisti Kärpät-kotipelissään historiansa kahta suurta hahmoa, Juhani Tammista ja Pertti Niemistä. Ottelu oli Juhani "Tami" Tammisen 50-vuotisen kiekkouran juhlapeli.

Ennen ottelua vietettiin hiljainen hetki äskettäin edesmenneen Pertti "Pepita" Niemisen muistolle.

Ilkka Heikkinen teki ottelun 4–0 voittaneelle TPS:lle 1+2 pistettä. TPS-vahti Oskari Setänen piti nollan 27 torjunnalla.

SaiPa kukisti HPK:n 1–0. Kotijoukkueen maalivahti Jussi Markkanen tarvitsi nollapeliin 16 torjuntaa.

Pelicans voitti jatkoajalla KooKoon 3–2. Ratkaisuosuman teki Justin Hodgman.

STT