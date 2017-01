Sara Takanashi on hypännyt urallaan 86 maailmancup-kisaa ja jäänyt palkintopallin ulkopuolelle vain 12 kertaa. LEHTIKUVA / AFP

Takanashi on hypännyt urallaan 86 maailmancup-kisaa. Hän on jäänyt palkintopallin ulkopuolelle vain 12 kertaa. Cupin pisteissä hän johtaa toisena olevaa Japanin Yuki Itoa 143 pisteellä, kun jäljellä on vielä seitsemän kilpailua.

Kykkänen on cupissa sijalla 27.

– Aiempaan verrattuna olen tyytyväinen. Tähän tilanteeseen nähden hyvä tulos, ei mitään muuta tarvitse tällä hetkellä odottaa. Kehitetään hyppyä siihen, mitä se on ollut, Kykkänen kommentoi tiedotteessa sunnuntain suoritustaan.

