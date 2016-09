Suomen jalkapallomaajoukkue on pudonnut 23 sijaa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan maailmanrankingissa. Syyskuun listalla Suomi on sijalla 84, kun vielä elokuussa Suomen sijoitus oli 61:s.

Elokuun rankingin jälkeen Suomi on hävinnyt Saksalle ja pelannut MM-karsintojen avauspelissään tasan Kosovoa vastaan. Kosovo harppasi listalla 22 sijaa, ja on nyt sijalla 168. Suomen karsintalohkon joukkueista korkeimmalla on Kroatia, joka on listalla 14:ntenä. Turkki on 21:s, Suomen seuraava vastustaja Islanti 27:s ja Ukraina 29:s.

Listan kärjessä jatkaa Argentiina ennen Belgiaa, jonka kanssa Suomi pelasi kesäkuussa tasan. Saksa nousi kolmanneksi ohi Kolumbian, ja kaksi MM-karsintapeliä voittanut Brasilia puolestaan nousi viisi sijaa jakamaan neljättä sijaa Kolumbian kanssa.

STT