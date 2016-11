Lokakuussa Huuhkajien sijoitus oli ennätyksellisen huono: 101:nen.

Fifa-rankingin kärjessä jatkaa Argentiina. Brasilia nousi toiseksi ja Saksa tippui kolmanneksi.

Pohjoismaista paras on Ruotsi, joka on sijalla 41. Tanska on 46:s ja Norja 84:s. Suomen MM-karsintalohkon vastustajista Kroatia on 14:s, Islanti 21:nen, Turkki 24:s, Ukraina 29:s ja Kosovo 165:s.

STT