Suomen matka kohti unelmissa siintävää kolmatta maailmanmestaruutta jatkuu lauantain alkuillassa, kun Riian Areenalla välierässä vastaan asettuu Tshekki. Sitä ennen selviää sunnuntain finaalin toinen osanottaja, kun Sveitsi haastaa kaksi viimeisintä mestaruutta vieneen Ruotsin.

Tanska oli hävinnyt kaikki 13 aiempaa otteluaan Suomea vastaan, eikä ihmettä odoteltu perjantainakaan. Ottelun ratkaisu tosin venyi yllättävänkin pitkälle, sillä vasta Eemeli Salinin 2–0-maali lähes pelin puolivälissä vapautti kolmen vapaapäivän kangistaman ja Tanskan tiivistä puolustusta vastaan puskeneen Suomen.

Toisen erän viimeisen viiden minuutin aikana Suomi iski vielä kolme lisää, ja peli oli taputeltu. Päätöserässä ihasteltiin sitten jälleen Tanskan parhaan pelaajan eli maalivahti Mike Trolle Weden venymisiä, mutta Sami Johansson ja Jami Manninen pääsivät kuitenkin vielä maalin makuun.

Suomen ykköstykki ottelussa oli kolme maalia takonut Peter Kotilainen. Happeen 22-vuotias hyökkääjä on ollut kisoissa hurjassa vauhdissa: neljä peliä, kahdeksan maalia ja viisi syöttöä, ja nyt kaksi hattutemppua putkeen. Kisojen pistepörssissä Kotilainen on neljäntenä, ja lajin huippumaiden miehistöistä hän on kärkisijalla.

Sairastelujen vaivaamasta maalivahtikaksikosta tolppien väliin laitettu Jarno Ihme pääsi MM-tunnelmaan 31-vuotiaana. Uran ensimmäinen ottelu arvoturnauksessa toi komeasti nollapelin, ja töitäkin riitti Tanskan iskiessä harvoista paikoistaan vaarallisesti. Tolppaa lähemmäs eivät punapaidat kuitenkaan maalia päässeet.

STT