Suomi on hävinnyt jalkapallon miesten MM-karsinnoissa Ukrainalle 0–1. Odessassa pelatun ottelun ainoan maalin teki kotijoukkueen Artem Kravets, kun kamppailua oli takana 25 minuuttia. Suomi on kerännyt neljästä pelaamastaan karsintapelistä ainoastaan yhden pisteen. Ukraina-peli oli Suomelle tämän vuoden viimeinen karsintakamppailu. Ukrainalla on koossa neljästä pelistä kahdeksan pistettä. Lohkon kärjessä on Kroatia.