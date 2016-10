Vaasan Sport on solminut hyökkääjä Joonas Vihkon kanssa loppukauden kestävän sopimuksen. Alkukauden Tampereen Ilveksessä pelannut laitahyökkääjä on erittäin kokenut pelimies, sillä Vihko on pelannut urallaan 648 liigaottelua HIFK:n, SaiPan, HPK:n ja Ilveksen riveissä.

Vihko on iskenyt parhaalla liigakaudellaan (2009-10) tehot 25+15=40, ja hän pelasi tuolloin nykyisin Sportia edustavan Ville Viitaluoman kanssa samassa kentässä. Viitaluoma ja Vihko ovat pelanneet aiemmin yhdessä peräti kolmessa eri liigaseurassa.

– Löydettiin juuri sen tyyppinen pelaaja, jota haimme. Hän on nopea, työteliäs laituri, joka on myös näyttänyt, että pystyy tekemään tulosta tässä sarjassa. Vihko tuo lisää vaihtoehtoja kärkiketjuihimme ja on käyttökelpoinen pelaaja myös ylivoimalla. Hän on myös henkilönä hyvä lisä pukukoppiimme, kertoo Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä seuran nettisivuilla.

Konkarihyökkääjä liittyy vaasalaisten vahvuuteen saman tien, mutta ei todennäköisesti pelaa vielä tiistain KalPa-ottelussa.