Tampereen Ilves tarrasi tiukasti kiinni jalkapalloliigan mestaruustaisteluun, kun viiden ottelun tappioputkeen ajautunut PS Kemi kaatui Tammelassa 2–0 (1–0). Sarjakärki HJK on enää kolmen pisteen karkumatkalla neljä kierrosta ennen kauden päätöstä.

Sunnuntai-illan tähti oli kauden sensaatiopelaaja Mikael Soisalo, joka iski rangaistuspotkusta avauspuoliajalla ja alusti Jaakko Juutin osuman toisella jaksolla.

– Sarjataulukkoa on katsottu, mutta päivä kerrallaan mennään. Me lähdetään jokaiseen peliin puhtaalta pöydältä, paineet on muilla, 18-vuotias Soisalo totesi mestaruuskamppailusta.

Ilves on noussut salakavalasti mestaruusjunaan kuukauden aikana, kun kuudesta ottelusta on kertynyt kahta vaille maksimipisteet.

– Ei ole tehty henkilökohtaisia virheitä, varsinkaan puolustuspäässä. Tehdään kimpassa hommia ja annetaan kovaakin palautetta kopissa ja kentällä. Siinä joukkue on kasvanut, meillä ei ole yhtään primadonnaa, päävalmentaja Jarkko Wiss summasi.

Sunnuntain kotivoiton ratkaissut rangaistuspotku oli Wissin mielestä ”onnekas”. Rike vihellettiin PS Kemin maalivahdin Juhani Pennasen ja Ilveksen Lauri Ala-Myllymäen törmäyksestä.

– Omasta mielestäni osuin kyllä palloon, mutta tuomari tulkitsi sen noin, Pennanen totesi.

STT