Vasaran sopimus SJK:n kanssa päättyy kuluvaan kauteen. Kaudella 2017 hän aloittaa uuden valmentajapestin Espoon Palloseuran Akatemiassa, kertoo SJK tiedotteessaan.

Seinäjoelle perheensä kanssa tammikuussa 2015 muuttanut Vasara on 29-vuotias ja pelannut urallaan 238 Veikkausliigan ottelua. SJK:ta hän on edustanut kahden kauden aikana 56 ottelussa, joissa on tähän mennessä tehnyt 11 maalia. Näistä maaleista peräti kuusi on voittomaaleja.

Vasara on edustanut SJK:ta myös Suomen Cupissa ja pelannut kaikissa SJK:n tähän mennessä pelaamissa euro-otteluissa. Pelaajauransa lisäksi hän on toiminut juniorivalmentajana SJK-juniorien joukkueissa.

SJK:ssa Vasara voitti uransa ensimmäisen Suomen mestaruuden ja toisen kerran Suomen Cupin.

– Haluan sanoa kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukanani pelaajaurani aikana. Uskomattoman paljon unohtumattomia muistoja, niin ylämäistä kuin alamäistä. Kauden jälkeen on aika siirtää intohimo viivan toiselle puolelle, kiittelee Vasara tiedotteessa.