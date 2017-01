SJK-juniorit käyttää jatkossa samaa logoa SJK:n kanssa. Muutoksen myötä SJK kasvaa alueella entistä tunnetummaksi vaikuttajaksi ja sillä on suuri merkitys erityisesti markkinoinnillisesti.

- Aloitimme keskustelun asiasta vajaa vuosi sitten. On hienoa että, saamme yhdistettyä saman SJK-logon koskemaan koko SJK-perhettä. Samalla tämä täydentää SJK:n 10-vuotisjuhlakautta, kommentoi SJK:n toimitusjohtaja Teemu Virtanen.

- SJK:n edustuspalloilulla ja SJK-junioreilla on hieno yhteisen tekemisen meininki, sekä vahva yhteinen brändi, joka tunnetaan koko Suomen lisäksi jopa kansainvälisesti, kommentoi SJK-juniorit ry:n toiminnanjohtaja Hannu Huilla.

- Nyt logo yhdistyy, mutta SJK-juniorit ry jää nimenä käyttöön virallisessa muodossa. puhekielessä SJK-nimeä käytetään kuitenkin yleisesti. Myös sarjoihin meidän on ilmoittauduttava virallisella nimellä. Junioripuolella yhteinen SJK-logo otetaan käyttöön asteittain, sillä tällä hetkellä on vielä paljon varusteita, asuja ja muuta materiaalia, joissa on juniorit-logo, mutta tästä eteenpäin kaikkiin painetaan yhteinen SJK-logo, Huilla jatkaa.