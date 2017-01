SJK:n värejä siirtyy kantamaan Risto Järvi.

Järvi on ollut NHL-pelisarjan maailmanrankingin kärkiviisikossa aina pelisarjan 2009-versiosta alkaen.

- Aloitin pelaamisen online-puolella NHL 2007 -pelistä alkaen, joten noin kymmenen vuotta on nyt tullut pelattua. Ammattimaisesti olen pelannut NHL 2009 -pelistä alkaen, kun huomasin pärjääväni parhaita pelaajia vastaan, Järvi muistelee.

- Kun kuulin tästä tarjouksesta SJK eSportsin puolelta, ajattelin heti, että tämä on kova juttu ja haluan ehdottomasti mukaan. Suomalainen joukkue ja organisaatio, joten tämä on itselleni kova juttu ja se on sitä myös NHL-pelisarjalle, arvioi Järvi.

SJK eSports kiinnitti joukkueeseen ensimmäisenä FIFA-jalkapallopelisarjan Suomen parhaan pelaajan Juho Järvelän. Järven myötä SJK eSports-joukkueessa on sekä jalkapallopelien, että jääkiekkopelien Suomen ykköset.