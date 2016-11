Kauden 2017 miesten Respect Suomen Cupin lohkovaihetta on täydennetty PK-35 Vantaan ilmoitettua, että joukkue vetäytyy kaikesta Palloliiton kilpailutoiminnasta miesten joukkueen osalta.

Cupin lohkovaiheen täydentäminen tapahtuu syksyn alkukierrosten perusteella siten, että viimeisellä kierroksella hävinneistä joukkueista se, joka edelliskierroksella on pudottanut korkeimmalla sarjatasolla pelaavan vastustajan, on täydennysjärjestyksessä ensimmäinen. Tämän kaavan kautta cupin lohkovaiheeseen nousee mukaan SJK Akatemia, joka on myös ilmoittanut ottavansa paikan vastaan.

SJK Akatemia eli Veikkausliigassa pelaavan Seinäjoen Jalkapallokerhon farmijoukkue ja "pikkuveli" pelasi viime kaudella kolmosdivisioonassa sijoittuen toiseksi. Pikainen paluu Kakkoseen jäi haaveeksi.