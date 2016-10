Loukkaantuminen ei tule koskaan hyvään aikaan. Sidney Crosbylle, 29, se tuli silti erityisen pahaan paikkaan. Alkusyksystä ennen loukkaantumistaan Crosby pelasi kenties uransa parasta jääkiekkoa. Ja kun Crosby on vireessä, hän on maailman paras.

Crosbyn aivotärähdys sattui myös fanien ja NHL:n markkinointikoneiston kannalta ikävään saumaan. Crosby ei pelaa avausottelussa, vahvisti Pittsburgh Penguinsin valmentaja Mike Sullivan uutistoimisto AFP:lle.

Virallisen tiedonannon mukaan aivotärähdys tuli viime viikon perjantaina harjoituksissa. Crosby kertoi ”sotkeutuneensa” toiseen pelaajaan, muttei paljastanut tapauksen yksityiskohtia. Pittsburghin Penguinsin ja Crosbyn harjoittelua seuraa yleensä lauma toimittajia, mutta mediankaan välityksellä ei ole saatu tyhjentävää tietoa tapahtumista.

Tarkkaa ennustetta Crosbyn toipumisesta löytyy tuskin keneltäkään. Penguinsin mukaan hänen tilaansa tarkkaillaan päivä kerrallaan. Crosby on luistellut loukkaantumisensa jälkeen, muttei ole tiettävästi osallistunut joukkueen yhteisiin harjoituksiin.

Vakaa usko toipumiseen

Penguinsin keskiviikkona julkaisemassa videossa Crosby kertoi, että hänen olonsa on melko hyvä.

– Asioita ei voi oikeastaan ennakoida nyt. Edessä on erilaisia testejä ja katsotaan, miten homma etenee, hän sanoi.

Normaalia ikävämpää Crosbyn tapauksessa on se, että hänellä on ollut aivotärähdyksiä aiemminkin.

– Aivotärähdyksiä tulee eri lajeissa. Urheilijat ovat saaneet useita aivotärähdyksiä, mutta toipuneet. Pitää varmistaa, että hoito on oikeanlaista ja että toipumisaika on riittävä, Crosby sanoi.

– Olen nytkin luottavainen toipumisestani, hän jatkoi.

Kun Crosby palasi peleihin aivotärähdyksen jäljiltä ja pitkän toipumisjakson jälkeen vuonna 2011, nakutti hän paluupelissään 2+2 tehopistettä. Se oli Crosbyltä vaikuttava comeback, sillä menestyspaineisiin tottumisesta huolimatta ilmassa oli varmasti epävarmuutta.

Onnistumisenpaineita Crosby on kohdannut jo varhaisteinistä lähtien, sillä hän on pelannut suurennuslasin alla vuosikausia. Mutta hän on myös lunastanut odotuksia, joita hänen harteilleen kasattiin jo poikana.

Ensimmäisen kerran Crosby voitti NHL:n arvokkaimmalle pelaajalle myönnettävän Hart Trophyn 19-vuotiaana, juhli Stanley Cup -mestaruutta ensi kertaa 21-vuotiaana ja ratkaisi olympiakullan Kanadalle maalillaan 22-vuotiaana.

Kultaa ja kitinää

Kritiikkiä Crosby saa tasaisin väliajoin "kitinästään". Osa vastustajista on sitä mieltä, että Crosby käyttää hyväkseen tähtistatustaan ja pyrkii härskisti vaikuttamaan tuomareihin puheillaan. Häntä on myös arvosteltu epäurheilijamaisesta jäähyjen kalastelusta "sukelteluineen".

Viime kauden alussa Crosbyllä oli tuloksellisesti poikkeuksellisen huono jakso, jolloin hänen uumoiltiin jo menettäneen osan terästään. Mutta Crosby paransi otteitaan Penguinsin valmentajavaihdoksen jälkeen. Hän johti joukkueensa Stanley Cup -mestaruuteen, nappasi pudotuspelien parhaan pelaajan palkinnon ja jatkoi samaa rataa syksyn World Cupissa. World Cupissa Crosby tasoitti Kanadan tien mestaruuteen ja pokkasi arvokkaimman pelaajan palkinnon.

Jos ja kun Crosby vielä palaa, eivät vaatimukset ja odotukset häntä kohtaan ole yhtään aiempaa pienempiä.

STT