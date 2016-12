SJK:n Raimo Sarajärven mukaan seuran menestys on monen asian summa. KUVA: JOUKO HÄNNINEN

Raimo Sarajärvi on rakentanut Seinäjoelle menestyvän jalkapalloseuran, Seinäjoen Jalkapallokerhon. Hänen mukaansa sama on mahdollista myös lentopalloilussa Etelä-Pohjanmaalla tai Pohjanmaalla.

SJK:n menestystarina alkoi syntyä, kun Sarajärvi ryhtyi Kakkosessa pelanneen joukkueen puheenjohtajaksi 2010. SJK nousi Kakkosesta Ykköseen syksyllä 2011 ja kaksi vuotta myöhemmin Jalkapalloliigaan syksyllä 2013.

Tulokaskaudellaan 2014 seura voitti liigacupin ja SM-hopeaa, toisella kaudella Suomen mestaruuden sekä tällä kaudella SM-pronssia, Suomen cupin kultaa ja liigacupin hopeaa.

Aluksi seuran budjetti oli noin 120 000 euroa, kun se on nyt Sarajärven mukaan 2–2,5 miljoonaa euroa riippuen kaudesta.

– Tällä hetkellä reaaliomaisuutta on 20 miljoonaa ja velkaa 7 miljoonaa. Kysymys on siitä, mihin raha käytetään. Jos hankitaan vain pelaajia ja maksetaan pelireissuja, sillä ei seuraa rakenneta pitemmän päälle. Kysymys on siitä, että rakennetaan pysyvää.

– Meidän seuralla on asunto-omaisuutta, Wallsport-areena, liiketoimintaa sen ympärillä ja vielä stadionista iso osuus seuran omaisuutta.

Lentopalloilussa sama onnistuminen vaatii Sarajärven mukaan seuroilta systemaattista tekemistä ja pysyvän toiminnan rakentamista, ei vain yhden tai kahden vuoden joukkueen kokoamista.

