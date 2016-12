Alppihiihtäjä Marcus Sandell on 15. sijalla maailmancupin suurpujottelukilpailussa Ranskan Val d'Iseressä ensimmäisen laskun jälkeen. Kilpailua johtaa itävaltalainen Marcel Hirscher, jolle Sandell hävisi 1,63 sekuntia.

Toisena on ranskalainen Mathieu Faivre, joka hävisi vain 0,01 sekuntia Hirscherille. Kolmantena on ranskalainen Thomas Fanara. Hänen eronsa kärkeen on 0,44 sekuntia.

Kilpailun toinen kierros on määrä laskea kello 14 Suomen aikaa.

