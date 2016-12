– Torjunta ja puolustus sekä oma vastaanotto. Olimme näissä Loimua parempia. Taisi olla neljäs ottelu peräkkäin, kun pelasimme samalla kuusikolla, yhteispeli kohenee koko ajan, Tuovinen sanoi.

Myös Loimulla oli alla voittoputki, mutta nyt se voitti vain kolmannen erän. Michael Chemos oli 20 pisteellä tehokkain. Joukkueen taktiikkana oli saada Andrus Raadikin hyökkäystehoja alas kohdistamalla tälle syötöt, mutta tulos oli heikko Raadikin tehtyä 25 pistettä.

– Moni muukin joukkue on yrittänyt meihin tätä taktiikkaa, mutta heikoin tuloksin, Tuovinen sanoi.

Vahvistunut Isku voittoisana

Tamperelainen Rantaperkiön Isku haki kolme pistettä Rovaniemeltä, kun Perungan Pojat nöyrtyi 1–3 huolimatta Fredric Gustavssonin huippupelistä. Ruotsalainen hakkuri teki 29 pistettä.

Isku hankki viikolla uudeksi passariksi monessa huippuliigassa pelanneen kroatialaisen Inoslav Krnicin sekä tilapäisavuksi kokeneen keskitorjuja Juha Ahon.

– Viimeksi pelasin syksyllä 2014, siihen nähden ottelu sujui hyvin. Kuntoa olen pitänyt yllä urheilemalla monipuolisesti, Oulussa asuva Aho sanoi.

Aho teki yhdeksän pistettä ilman ainuttakaan hyökkäysvirhettä.

– Uusi passari on pelimies, alla on vasta muutama yhteisharjoitus. Sunnuntaina on peli Oulussa, sitten katsotaan jatkoa ottelu kerrallaan. Toivottavasti Isku saa loukkaantuneita pelaajiaan takaisin riviin, Aho sanoi.

Sakari Mäkinen oli 18 pisteellä Iskun tehokkain.

STT