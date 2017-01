Suomen lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo on tehnyt jatkosopimuksen valmentamisesta Venäjän lentopallon miesten superliigassa pelaavan Kuzbass Kemerovon kanssa.

Sammelvuon sopimuksen pituus on 3+2 vuotta. Hän valmentaa Venäjän liigassa neljäntenä olevaa Kuzbassia neljättä kauttaan.

– Tämä kausi Kemerovossa on ollut todella hieno, ja on upeaa, että pystyn jatkamaan työtä täällä. Venäjän liiga on yksi kovimmista sarjoista maailmassa, Sammelvuo kertoo Lentopalloliiton tiedotteessa.

Siperialaisessa Kuzbassin joukkueessa pelaa Suomen maajoukkueen libero Lauri Kerminen.

