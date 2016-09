Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava S-Kiekko on tehnyt uusia pelaajasopimuksia seuran Facebook-sivujen mukaan.

Liigakokemusta omaava hyökkääjä Henri Sandvik on ollut seuran tähtäimessä jo kesästä saakka, ja on nyt hän on seuran mies. Viime kauden Norjan kakkosdivarissa mies tehtaili 36 ottelussa peräti 70 tehopistettä.

S-Kiekko on tehnyt jatkosopimuksen pääasiassa A-junioreissa pelanneen puolustajan Roni Salosen kanssa.

Viime kaudella 31 tehopistettä tehtaillut hyökkääjä Petri Viitamäki myös jatkaa seuran väreissä.