Jukka Torvisen upea syksy sai Lahden Toto76-kierroksella jatkoa, kun nuori mies ohjasti Matias Salon valmentaman Better Boostin voittoon kymmenettä kertaa ajetussa Jokimaa tekee tähtiä -kilpailussa.

Torvinen tarjosi ruunalle tarkan juoksun sisäradan jonossa kolmantena, mistä Better Boost tuikkasi lopussa sisäkautta 10 730 euron arvoiseen voittoon. Viking Bagger oli johtavan takaa toinen ennen tallikaveriaan Tiger Ecusta. Tom Eriksson löytyy kaksikon takaa.

– Odotin, että jos juoksu menee oikein nappiin, niin meillä on pieni mahdollisuus yllättää. Syksy on Better Boostin aikaa, voittajan valmentaja Matias Salo tiivisti.

– Lopussa hevosella oli niin hyvä potku ja tuntui, että hevonen tulee väkisin ohi, jos se saa kiritilaa, ohjastaja Torvinen kertasi tapahtumia.

Bret Boko oli ylivoimainen toisena kohteena ajetussa Kultadivisioonassa. Markku Niemisen valmentama ja Ari Moilasen ajama ruuna karkasi keulasta omille teilleen kovassa 08,5-lopetuksessa. Bret Boko juoksi pitkästä aikaa ilman etukenkiä.

Kierros käynnistyi avoimen tason suomenhevostammojen ryhmäajolla. Johanna Sianojan valmentama Huimariina oli selvästi vahvin juostuaan johtaneen Carmelan rinnalla. Saaga S laukkasi. Huimariina painui loppukaarteessa keulaan halliten tapahtumia maalisuoralla.

T.Rex otti revanssin viikon takaisesta Hopeadivisioonassa. Mika Forss ajoi Tapio Mäki-Tulokkaan valmentaman ruunan ensimmäisellä takasuoralla keulaan, mistä valjakko piti kovavauhtisella maalisuoralla oikein varmaan voittoon. Ohjastaja kehui lähdön jälkeen hevosen tuntuneen todella hyvältä.

Tulinko ehti kovalla kirillä voittoon suomenhevosten Haastaja vs. Huippudivisioonassa. Jussi Miettinen käänteli valmentamansa oriin loppukaarteessa vapaalle radalle, ja Tulinko ehti kalkkiviivoilla ykköseksi.

Tuomas Pakkasen valmentama ja ajama Dreaming Blues hallitsi tammojen 15 valjakon ryhmäajoa keulasta. Hannu Kamppurin Hermanni Totki on kärsinyt urallaan loukkaantumista. 13-vuotias ori näytti luokkansa voittamalla Tähtidivisioonan keulasta.

STT