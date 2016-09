Jääkiekon World Cupiin valmistautuvilla Venäjällä ja Ruotsilla on omat mörkönsä jääkiekon viime aikojen arvoturnauksista. Torontossa sunnuntaina pelattava B-lohkon avausottelu näyttää molemmille suuntaa.

Tappio neljän joukkueen alkulohkon avauspelissä tietäisi jomman kumman jatkotoiveille merkittävää uhkaa.

Venäjä on kompuroinut olympiaturnauksissa, sillä se putosi puolivälierissä niin 2010 Vancouverissa kuin neljä vuotta myöhemmin kotijäällään Sotshissa.

Ruotsia kylmää tosiasia, että maa on viimeksi voittanut Venäjän arvokisoissa 2004 Tshekin MM-Ostravassa. Sen jälkeisistä 11 kohtaamisesta ei voittoja ole.

Kummankin valmistavat maaottelut World Cupiin ovat sujuneet vaihtelevasti. Ruotsi voitti Suomen, mutta myös hävisi ja taipui viimeksi Euroopan yhdistelmäjoukkueelle peräti 2–6. Venäjä ja Tshekki voittivat toisensa ristiin. Sen lisäksi Venäjä hävisi Kanadalle jatkoajalla.

World Cup voi olla viimeinen tilaisuus nähdä superveljekset Daniel ja Henrik Sedin Ruotsin maajoukkueessa. Ykkösketjun täydentää Suomea esiotteluissa maaleillaan kurittanut Loui Eriksson.

Kolmikko on keskenään tuttu jo olympia-Sotshista ja vuoden 2013 MM-kisoista, joissa Ruotsi voitti kotikaukalossaan maailmanmestaruuden.

– Meillä on sujunut hyvin. Loui on älykäs pelaaja. Hän sopeutuu hyökkäysketjuun aina, on pelikavereina keitä tahansa, Daniel Sedin kehuu.

"Suomen mahdollisuudet turnauksen heikoimmat"

Suomi on jääkiekon World Cupin ennakkoon heikoin joukkue, arvioi Hockey News tilastojen perusteella tehdyn joukkuevertailun perusteella. Hockey Newsin laskelmien mukaan Suomen todennäköisyys edetä alkulohkosta välieriin on 24 prosenttia, todennäköisyys edetä loppuotteluun on seitsemän prosenttia ja todennäköisyys voittaa turnaus kaksi prosenttia.

– Tämä voi olla yllätys joukkueen maineen takia, mutta joukkueessa on paljon, mistä emme pidä, Hockey Newsin analyysi Suomen joukkueesta alkaa.

Vertailun kärjessä on Kanada (turnausvoiton todennäköisyys 38 prosenttia), jota seuraavat Ruotsi (19), Yhdysvallat (15) ja Pohjois-Amerikka (12). Ennuste on laskettu yksittäisten pelaajien NHL-tilastojen perusteella.

Hockey News arvioi Suomen suurimmaksi heikkoudeksi hyökkäyspään, josta puuttuu syvyyttä ja maailman huipputasoa.

– Heidän toiseksi paras maalintekijänsä viime kaudella oli Leo Komarov 19 maalilla. Joukkueessa on yksi 20 maalin tekijä (NHL:ssä). Kokoonpanossa on myös Lauri Korpikoski, joka voi olla yksi NHL:n huonoimmista pelaajista puhumattakaan tästä turnauksesta. Suomi harvoin näyttää hyvältä paperilla – eikä tämä joukkue ole poikkeus – mutta jotenkin se löytää keinot voittamiseen. Ehkä he yllättävät kuten tavallisesti, mutta tämä kokoonpano näyttää pahalta, Hockey News kirjoittaa.

STT