Roope Riski on iskenyt tällä kaudella Veikkausliigassa 16 osumaa. Kuva: Jaakko Elenius

25-vuotias Roope Riski on urallaan edustanut Suomen maajoukkuetta neljässä ottelussa ja tehnyt niissä yhden maalin. Riski ei ole kuitenkaan pelannut Suomen paidassa EM- tai MM-karsintaotteluissa. Debyytti ja samalla debyyttimaali syntyi tammikuussa 2015, kun Riski teki Suomen ainoan maalin 1–0-voittoon päättyneessä harjoitusottelussa Ruotsia vastaan Abu Dhabissa.

- Mahtava fiilis. Aamulla sain soiton ja kutsun mukaan. Olin vähän toki jo osannut odottaakin kutsua, kun joukkueessa on ollut nyt pari loukkaantumista ja poissaoloa. Kauteni on mennyt hyvin, joten siinä mielessä mielestäni ihan ansaittu kutsu. Nyt pääsen ensimmäistä kertaa mukaan kunnon maajoukkuetapahtumaan, joten on kyllä todella hyvä fiilis, kommentoi Roope Riski kutsun jälkeisiä tunnelmiaan SJK:n tiedotteessa.

Roope Riskillä on sopimus SJK:n kanssa kaudesta 2017.

Suomen maajoukkueessa on mukana ennestään SJK:n puolustaja Juhani Ojala, jolla niin ikään on sopimus SJK:n kanssa kaudesta 2017.

Suomi - Kroatia MM-karsintaottelu pelataan Tampereen Ratinassa sunnuntaina 9.10. klo 19.00. Ottelu näkyy suorana YLE TV2:ssa.