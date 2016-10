Miesten viesti ratkesi vasta ankkuriosuuden loppukiritaistossa. Voittoon näytti etenevän Kouvolan Hiihtoseura, mutta Jämin Jänteen ankkuri Hakola oli eri mieltä. Hakola saavutti Kouvolan ankkuria Lauri Lepistöä koko ajan, iski kantaan loppusuoralle tultaessa ja lopulta ohi.

– Hiihdeltiin poikien kanssa ja ajattelin, että 27 sekuntia ja kierros on tekemätön paikka. Sitten yhtäkkiä Lauri tuli näkyviin. Loppusuoralla molemmat horjuimme, siitä pääsin sitten kuittaamaan. Ihan jäätävä fiilis, Hakola tunnelmoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Ennen Hakolaa Jämin viestiä veivät Markus Vuorela ja Antti Ojansivu.

– Tiesin, että kun porukan mukana tulen, niin pojat hoitaa homman, viestin Jämin joukkueessa aloittanut Vuorela sanoi.

Ojansivu ylisti joukkueen ankkuria.

– Yritin siinä letkassa tulla. Vähän mietitytti, onko ykkössija jo mennyt, mutta on tuo Hakola vaan aika kettu, hän totesi.

Kolmanneksi miesten viestissä lykki Vantaan Hiihtoseura.

Oulun Hiihtoseura naisten nopein

Naisten viestissä voiton vei Oulun Hiihtoseura, joka jätti pitkään naisten viestiä hallinneen Hämeenlinnan Hiihtoseuran toiseksi. Oulun Hiihtoseuran Marjaana Pitkänen ja Riitta-Liisa Roponen pohjustivat Heli Heiskaselle hyvän johtoaseman, eivätkä uhkaajat häntä enää pystyneet haastamaan.

– Jännitti jonkin verran, mutta se kuuluu asiaan. Hyväntuntuista hiihtoa oli, ei ollut mitään hätää, Pitkänen kertoi.

Myös ankkuri Heiskanen jännitti suoritustaan, mutta lopulta jännitys purkautui voittotuuletukseen.

– On aina vähän arvoitus tässä vaiheessa vuotta, että minkälaista häsellystä hiihto on. Tuntuu, että on enemmän kiire kuin on vauhtia, mutta hyvin tämä onneksi meni, Heiskanen totesi.

Kolmas naisten viestissä oli Kainuun Hiihtoseura.

STT