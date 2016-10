Teuvalaisyritys Via​W​ood​ Oy on suunnitellut ja myös jo markkinoinut muutamiin kuntiin pientalomalliaan, joka sopii ​erityisen hyvin​ ​vanhuksille ja liikuntarajoitteisille. Kysymyksessä on noin 50 neliömetrin suuruinen talo, jossa on tupakeittiö, makuuhuone ja pesutila ja mahdollisesti sauna.