Lapualla ajetaan tuolloin sarjan viimeinen osakilpailu, jonka järjestää Lapuan Urheiluautoilijat.

Kilpailu on kuuden erikoiskokeen mittelö, jonka reitin pituus on 150 km ja jossa erikoiskokeiden osuus on 61 km. Yksi erikoiskoe ajetaan kahteen kertaan.

Kilpailun keskuspaikkana toimii Ala-Talkkari -areenan rata-alue tien numero 19 varressa. Siellä sijaitsevat lähtö, maali ja ralliautojen huoltoalue.

LapUA-ralliin ilmoittautui määräaikaan mennessä 113 kilpailijaa.