Raadik teki 30 pistettä. Riennon tehokkain oli Nelson Murangwa 22 pisteellä.

– Raadikin kanssa on ollut mukava pelata tämä kausi. Hänellä on ulottuvuutta ja monipuolinen lyöntivalikoima. Persoonanakin hän on miellyttävä, sanoi Sammon passari Petteri Penttinen.

Eetu Häyrinen antoi 14 pisteellä hyvää tukea Raadikille.

– Muistaakseni emme ole hävinneet ainuttakaan ottelua Siilinjärvellä. Tämä on meille hyvä paikka pelata. Ainoa heikko hetki pelissämme osui toisen erän loppuun, mutta pitkän tauon jälkeen pelasimme taas vahvaa peliämme, Penttinen sanoi.

STT