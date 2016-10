Räikkönen ajaa Suzukassa 12. kertaa urallaan, mutta ylsi vasta nyt ensi kertaa aika-ajojen kärkikolmikkoon. Ferrarin suomalaiskuski jäi paalupaikalle kaasutelleesta Mercedeksen Nico Rosbergista 0,302 sekuntia.

– Olin erittäin myönteisesti yllättynyt siitä, miten hyvin auto on käyttäytynyt ja kuinka nopea se on ollut. On ollut aika hankalaa saada tasapaino kohdalleen, mutta toistaiseksi on sujunut hyvin, Räikkönen sanoi.

– Tämä ei ole ihan sitä mitä haluamme, mutta olimme aika lähellä, suomalainen lisäsi muistutuksena siitä, että vain ykkössija kelpaa.

Kisassa Mersujen lyöminen on hankalaa, mutta Räikkönen ei sulkenut voittomahdollisuutta pois.

– Teemme parhaamme ja jos se riittää voitosta taistelemiseen, se on hienoa.

Räikkösen aika-ajovauhti on parantunut selvästi tällä kaudella ja tallitoveri Sebastian Vettel jäi nyt taakse 0,079 sekunnin erolla. Vettel oli neljäs, mutta lähtee seitsemännestä ruudusta Malesian gp:n kolaroinnista saamansa rangaistuksen takia.

Rosberg täpärästi paalulle

Paalutaistelu Mercedes-kuskien välillä oli äärimmäisen tasainen. MM-sarjaa johtava Rosberg löi tallitoverinsa Lewis Hamiltonin vain 13 tuhannesosasekunnilla.

Tulos saattaa olla kriittinen MM-taiston kannalta, sillä Rosberg johtaa Hamiltonia 23 pisteellä.

– Autossa on ollut hyvä tasapaino koko ajan. Siksi pystyin tekemään tuollaisen kierroksen, Rosberg sanoi lehdistötilaisuudessa.

Hamilton kertoi olevansa tyytyväinen kakkosruutuun, sillä hänellä on ollut säätöjen kanssa vaikea viikonloppu.

– Historia on osoittanut, ettei minun täydy olla paalulla voittaakseni, Hamilton muistutti.

Kahtena viime vuonna Hamilton on voittanut Suzukassa, vaikka Rosberg on startannut paalulta.

Red Bullin Max Verstappen ja Daniel Ricciardo lähtevät kisaan ruuduista neljä ja viisi. Williamsin Valtteri Bottas sai tyytyä 11. ruutuun.

Pieni virhe nopealla kierroksella vei Bottakselta mahdollisuudet selviytyä aika-ajojen kolmososioon. Ratkaiseva hetki sattui, kun Bottas lähestyi Degner-mutkaa. Force Indian Sergio Perez oli hänen edessään juuri ennen mutkaan kääntymistä, ja Bottaksen ajolinja meni leveäksi.

– Kierrokseni sujui hyvin kahdeksanteen mutkaan asti, olin parantamassa ykkösosion aikaani reilusti. Sitten en kuitenkaan nähnyt mutkan taitekohtaa. Käytän taitekohtaa apuna jarrutuksessa ja sisään kääntämisessä, joten menetin sen kiinnekohdan ja sen seurauksena menin vähän liian pitkälle. Sen takia auto liukui mutkan ulostulossa, Bottas selvitti.

STT