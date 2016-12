Satunnainen ohikulkija voi ehkä säikähtää, kun keskellä lakeuden helmeä kuuluu laukausten ääniä vuoden toiseksi viimeisenä päivänä.

Mieliin saattaa hiipiä ajatus 1800-luvun puukkojunkkareista eli häjyistä, jotka kiersivät kutsumattomina vieraina riehumassa ympäri Etelä-Pohjanmaan pitäjiä.

Tunnettuja puukkojunkkareita olivat muun muassa Matti Haapoja, Antti Rannanjärvi ja Jukka Rannanjärvi.

Nyt puukkojunkkareita tai laukausten ääniä ei tarvitse säikähtää, koska kyse ei ole vanhasta eteläpohjalaisesta joukkoilmiöstä vaan eksoottisesta ja hienosta kansainvälisestä ampumahiihtokilpailusta. Se järjestetään Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskuksessa.

Kansainväliset ja kansalliset kilpailijat ottavat toisistaan mittaa tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa jalkapallostadionin haastavissa olosuhteissa. He ampuvat sekä makuulta että pystystä.

Järjestäjät poimivat kisaidean Saksan Schalkesta, jossa ampumahiihdon stadionkisa on parhaimmillaan kerännyt peräti 60 000 katsojaa.

Kilpailut käydään mielenkiintoisina sekapariviesteinä yhden kilometrin matkalla stadionilla ja sitä kiertävällä Jouppilanvuoren ulkoilualueella.

Tapahtuma on yleisöystävällinen, sillä stadionin sisällä ovat lähtö, ammunta, sakkorinki ja maali.

– Tällainen tapahtuma on huikea lajille ja lajin näkyvyydelle. Kun on jännittävästä lajista kysymys, jo olohuoneissa lajin parissa olleita on tullut stadionille, kun he näkevät sen käytännössä, myhäilee Suomen ampumahiihtoliiton puheenjohtajana ensi vuoden alussa aloittava seinäjokelainen Kalle Lähdesmäki.

– Pitää jälleen kiittää SJK:n organisaatiota, että se teki tällaisen ehdotuksen kisasta, Lähdesmäki jatkaa.

Hänen mielestään olisi tärkeää, että vastaavanlaisia kisoja voitaisiin järjestää eri maakunnissa. Se kuitenkin vaatii hyviä lumiolosuhteita, kaupunkien taloudellista panosta ja isojen urheiluseurojen taustaorganisaatioita sekä turvallisia kisapaikkoja.

– Seinäjoen kaupunkia on kiitettävä siitä, että se antoi lumiorganisaationsa käyttöön.

Lähdesmäen mukaan Seinäjoen lisäksi vastaavia kilpailuja pystyttäisiin järjestämään muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Kuopiossa ja Jyväskylässä.

Seinäjoen kilpailussa tunnetuimpia kilpailijoita ovat Venäjän Aleksei Slepov, Viron Eveli Saue, Ruotsin Christofer Eriksson sekä Jurvan Urheilijoiden Timo Antila ja Jalasjärven Jalaksen Tiia-Maria Talvitie, joka osallistuu heti alkuvuodesta Saksan Oberhofissa järjestettävälle maailmancupin kisaviikonlopulle.

Maastohiihtäjänä uransa aloittanut 30-vuotias Slepov on IBU-cupin voittaja kaudelta 2013–14, ja hän päihitti viime kaudella Pokljukan maailmancupin pikamatkalla jopa Martin Fourcaden, joka on hallinnut maailmancupin kokonaiskilpailua viimeiset viisi kautta. Slepov taisteli vuosi sitten joulukuussa neljänneksi.

Saue on kokenut maailmancup-urheilija sekä olympiakävijä ja Eriksson mc-tasolla palkintokorokkeelle noussut urheilija. Hänen uransa paras mc-sijoitus tuli Hochfilzenin viestissä kolme vuotta sitten joulukuussa, kun Ruotsi sijoittui Norjan jälkeen toiseksi.

JARNO RANTA