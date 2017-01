Seinäjoen Urheilijoiden pikaluistelija Tommi Pulli on palaamassa hyvää vauhtia takaisin suomalaisen pikaluistelun parrasvaloihin parin hiljaisemman vuoden jälkeen. Pulli ei ole tehnyt harjoitteluunsa mitään radikaaleja muutoksia, mutta on löytänyt uutta potkua menoonsa maajoukkuevalmentaja Tuomas Niemisen valmennuksessa.

– Toinen vuosi on menossa yhteistyössä "Tupun" kanssa. Se on kantanut hyvin hedelmää. Suunta on oikea ja omat huippukaudet ovat alkaneet jälleen palautua mieleen. Pitkästi se ottaa, mutta viitteet ovat hyvät, 24-vuotias Pulli toteaa.

Pulli toteaa käynnissä olevan kauden olevan ainakin tähän asti selvästi parempi kuin viimevuotinen. Nuori mies on mennyt eteenpäin ja hyvä näyttö saatiin viikonvaihteessa Seinäjoen isolla tekojäällä Pullin luistellessa sprinttereiden SM-kilpailuissa yhteispisteiden hopeaa ja ottamalla päätöspäivänä 1500 metrin suomenmestaruuden.

– Olen tyytyväinen viikonloppuun. Sain jaloista hyvin tehoja irti ja kroppa toimi. Aikoihin olen myös tyytyväinen, Pulli jatkoi.

Pulli voitti 1500 metriä ajalla 1.58,38. Pikaluistelija muistuttaa, että ulkoradoilla ajat pitää aina suhteuttaa kelin mukaan. Sunnuntaina Seinäjoella olosuhteet olivat kohtalaiset.

– Ensimmäiseen kierrokseen olisin toivonut hieman lisää vauhtia. Muuten ensimmäinen ja toinen kierros pysyi suhteellisen hyvin vauhdissa. Luistelu sujui hyvin 1100 metriin saakka. Sitten loppuivat paukut. Takana oli kuitenkin rankka kilpailu, kun pohjilla oli jo kaksi tiukkaa kisapäivää.

Pulli antoi varsin hyvät näytöt ja toivoo, että paikka kahden viikon kuluttua luisteltavaan Berliinin maailmancupiin aukeaisi.

– Se on kauden tähtäin. Berliinistä puolestaan valitaan luistelijat sprinttereiden MM-kisoihin. MM-kisapaikka vaatii jo täydellisen onnistumisen, Pulli tietää.

Jari Hakala