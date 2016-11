Jesse Puljujärvi kertoo saaneensa hiljalleen lisää peliaikaa. - Voin sanoa, että hyvin on mennyt, NHL-tulokas kertoo. LEHTIKUVA/AFP

NEW YORK

Jesse Puljujärven tavoite tälle kaudelle on, että saisi pelata mahdollisimman monta ottelua NHL:ssä.

– Ja sitä kautta sitten mahdollisimman paljon vastuuta, Edmonton Oilersin tulokashyökkääjä kertoo odotuksistaan.

Suomalaistulokas on ollut kolme ottelua sivussa katsomossa tai loukkaantuneena, mutta on kaiken kaikkiaan tyytyväinen ensimmäiseen kuukauteensa NHL:ssä.

– Joukkueella on mennyt hyvin, ja itsekin olen pystynyt pelaamaan ihan nousujohteisesti. Olen pikkuhiljaa saanut lisää peliaikaa, joten kyllä voi sanoa, että ihan hyvin on mennyt.

Patrick Maroon johtaa Oilersin maalipörssiä kuudella osumalla, ja Puljujärvi on yhdellä maalillaan sijalla kolmetoista. Joukkueen pistepörssin kärjessä on kapteeni Connor McDavid (5+14=19), ja Puljujärvi (1+2=3) on viidestoista.

Nuori Oilers on yllättänyt monet, sillä joukkue johtaa Tyynenmeren divisioonaa ja on Läntisessä konferenssissa toisena Chicago Blackhawksin jälkeen. Oilersin kopissa kauden vauhdikasta alkua ei ihmetellä.

– Meillä on neljä tosi vahvaa kenttää ja hyvä maalivahti (Cam Talbot). Tämä on ihan odotettua, Puljujärvi perustelee.

Oma halli kullan kallis

Puljujärvi miettii hetken ja sanoo sitten, ettei NHL:ssä ole oikeastaan ollut mitään yllätyksiä tai sellaista, mihin ei olisi osannut varautua. Hän tiesi, että liiga on kova.

– Aina pitää olla satasella mukana, että pärjää. Jos ei ole, niin sitten tulee ongelmia.

Pienessä kaukalossa pelaaminen on toki ollut erilaista ja jonkinlainen haaste, mutta ei sekään ole aivan vieras kokemus. Puljujärvi on pelannut pari nuorten turnausta Pohjois-Amerikassa.

– Tiesin kyllä, että peli on nopeampaa ja tilanteet tulevat nopeammin. Sen mukaan pitää vaan pelata.

Puljujärvi on päässyt jo testaamaan useita NHL-halleja, kuten legendaarisen Madison Square Gardenin New Yorkissa, mutta mikään ei ole tehnyt niin suurta vaikutusta kuin syyskuussa avattu Edmontonin Rogers Place.

– Tykkään kuitenkin eniten meidän omasta hallista, hän naurahtaa.

Tähtipelaajista otetaan mallia

Puljujärvi on kotiutunut hyvin niin Oilersin koppiin kuin kaupunkiinkin.

– Noitten äijien kanssa on mukava käydä syömässä eri paikoissa. Olen nähnyt monta mukavaa paikkaa ja syönyt monta hyvää pihviä, hän mainitsee.

Vapaa-ajalla ja pelireissulla hän on ehtinyt myös seurata liigan tähtipelaajien otteita. Kaikesta oppii.

– Pitää vähän katsella, että mitä he tekevät, ja ottaa mallia. Toivottavasti kehityn pelaajana niin hyväksi, että minustakin otetaan joskus mallia, hän pohtii.

Mutta ihan ensimmäiseksi Puljujärvi haluaa olla mukana toteuttamassa joukkueen tämän kauden tavoitetta: Oilers haluaa pudotuspeleihin.

Oilersin valmentaja Todd MacLellan on hyvillään siitä, että viime vuonna käynnistynyt joukkueen uudelleenrakennus on hyvässä vauhdissa ja pelaajat uskovat systeemiin entistä vahvemmin.

– Jesse on edistynyt pitkin harppauksin ja pelaa joka ilta paremmin ja paremmin. Hän näyttää luottavan itseensä enemmän ja luo tilanteita itselleen sekä joukkuekavereilleen, valmentaja ruotii.

