Euroopan jalkapalloliitto Uefa on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen slovenialaisen Aleksander Ceferinin. Ceferin on toiminut jalkapallon parissa vuodesta 2011, jolloin hänestä tuli Slovenian jalkapalloliiton puheenjohtaja.

Ceferin, 48, on koulutukseltaan juristi, ja lakimiehenä hän on saanut kotimaassaan runsaasti julkisuutta. Hän on työskennellyt viime vuosina Kansainvälisen jalkapalloliiton kurinpitotoimikunnassa sekä Uefan lakiasiainkomiteassa.

Puheenjohtajaehdokkaaksi Ceferin nousi Pohjoismaiden pyynnöstä ja tuella.

– Kun edellisen puheenjohtajan kurinpitotoimet tulivat käsittelyyn, Pohjoismaiden edustajat ottivat minuun yhteyttä ja kannustivat minua ehdokkuuteen, Ceferin kertoi.

Ceferin seuraa puheenjohtajan tehtävässä entistä ranskalaista huippupelaajaa Michel Platinia.

STT