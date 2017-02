Jimi täyttää kesällä kolme vuotta ja Jooalla on mittarissa kohta puoli vuotta.

– Vanhempi poika on aktiivisesti liikkeessä, joten sohvahetkiä ei hirveästi tule, Pitkämäki myhäilee.

Perheenäiti Niina Kelo on usein lasten kanssa mukana, kun Pitkämäki treenaa Kuortaneen urheiluopistolla.

– Se on onnistunut toistaiseksi ihan hyvin. Niinakin harjoittelee siinä mukana mitä pystyy.

Arki sujuu siihen malliin, ettei huippu-urheilijan harjoittelu kärsi.

– Yöunet ovat olleet riittävät. Pojat ovat olleet sen verran hyväunisia, Pitkämäki kehuu.

Pitkämäki on heittänyt huipulla poikkeuksellisen pitkään eli jo vuodesta 2005 lähtien. Kansainvälinen kärki tiivistyy vuosi vuodelta.

– Saksassa oli pitkään hiljaista keihäänheittorintamalla, mutta nyt sinne on tullut oikein ryminällä uusi nuori ryhmä Thomas Röhlerin johdolla, ilmajokelainen miettii.

Röhlerin nousu lajin ykkösnimeksi ei ole yllättänyt Pitkämäkeä.

– Uumoilin sitä jo pari vuotta sitten. Jos hän säilyy loukkaantumatta, niin on kova luu.

Samat sudenkuopat toki vaanivat Röhleriä kuin muitakin huippuheittäjiä.

– Kun rupesi lentämään pitkälle, niin tuli myös ongelmia. Ei ole ihan yksinkertaista heitellä pitkiä kaaria.

Yllätysnimikin nimi voi ensi kaudella nousta kirkkaimpiin parrasvaloihin.

– Tshekin Jakub Vadlejch on todellinen musta hevonen. Miehessä on potentiaalia nousta 90 metrin kerhoon ensi kesänä, jos vaan kaikki onnistuu. Metrejä on vielä varastossa, sillä hänen tekniikkansa ei ole vielä lähellekään puhdas, Pitkämäki toteaa.

ANTTI VAINIO