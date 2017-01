Amirkhani kertoi tänään tiedotustilaisuudessaan kirjoittaneensa uuden sopimuksen UFC:n kanssa. Sopimus kattaa neljä ottelua, joista Amirkhani arvioi ottelevansa tänä vuonna kaksi tai kolme.

– Sopimus kertoo siitä, miten kiinnostunut UFC on minusta ja miten arvokkaana he näkevät minut koko lajille, Amirkhani sanoi.

Allenilla on tilastoissaan 12 ottelua, joista on tullut 11 voittoa. Hän on otellut UFC:ssä kahdesti ja voittanut molemmat ottelunsa. Amirkhanin saldo on 13 voittoa ja kaksi tappiota. Hän on voittanut kolme UFC-otteluaan.

Amirkhanin edellisestä ottelusta on vierähtänyt lähes vuosi. Hän on harjoitellut muun muuassa Irlannissa.

– Olin pitkään poissa. Ehkä tarvitsin tämän ajan, jotta pääsin tähän hommaan täysin nälkäisenä takaisin, Amirkhani sanoi.

Hän suuntaa Allen-otteluun itseluottamusta täynnä.

– Ei ole hirveästi väliä, kuka on vastassa, Amirkhani kuittasi.

Pelkistä taskurahoista Lontoon illassa ei ole kyse, sillä Amirkhani paljasti ottelupalkkionsa olevan euroissa "lähemmäs 40 000".

– Ostin eilen Raisiosta tontin. Suunnitelmissani on rakentaa omakotitalo itselleni ja äidilleni, Amirkhani kertoi.

Maaliskuun vapaaotteluillassa nähdään suomalaisista myös Teemu Packalén, jonka on määrä kohdata britti Marc Diakiese.

