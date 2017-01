Petra Olli oli seuraamassa ja kannustamassa naisten 3-sarjan peliä Keski-Nurmossa. Vastassa olivat Nurmon Jymyn C-02 joukkue ja Jalasjärven Jalas. Jymyn C-02 ryhmä on ollut joukkueena 9-vuotta ja he pelaavat C-juniorien SM-sarjaa sekä harjoitusmielessä naisten 3-sarjaa ja tyttöjen B-sarjaa. Joukkueen tavoitteena on ottaa kevään lopputurnauksessa SM-mitali.

Nurmon Jymyn C-02 -tyttöjen joukkue on tehnyt vuosikalanterin, jota on jaettu Nurmon/Seinäjoen kotitalouksiin. Avauskirjoittajaksi on haettu maailmanluokan urheilija, joista yksi on Olli. Avaussanojen kirjoittajina ovat olleet myös Olli-Pekka Karjalainen ja Tero Pitkämäki. Vuoden 2017 kalenteriin pyydettiin Ollia ja hän oli heti innolla tukemassa ajatusta. Olli peräänkuuluttaa harrastamisen monimuotoisuutta, periksi antamattomuutta ja omien unelmien hakemista sekä niiden toteuttamista.