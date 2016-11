Pesäpalloliiton johtokunta on käsitellyt kokouksessaan pesäpallon pelisäännöistä virinnyttä keskustelua. Sääntöihin ei tehdä muutoksia pelikaudelle 2017.

– Johtokunta arvioi kokonaisuutta ja päätti ottaa aikalisän. Jotta rajuihin muutoksiin voitaisiin lähteä, tarvittaisiin vielä perusteellisempaa analyysiä muutosten vaikutuksesta pelin ytimeen, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi toteaa.

Varsinaisia sääntömuutoksia ei kaudelle 2017 toteuteta.

– Edellytämme kuitenkin, että tuomarit puuttuvat tiukasti mahdolliseen pelin viivyttämiseen ja vaativat aktiivista peliä joukkueilta, Ojaniemi huomauttaa.

– Tarkkailemme pelin kestoa, aktiivisuutta ja dynaamisuutta tarkalla silmällä. Erityisen herkällä korvalla kuuntelemme katsojien palautetta. Pesäpalloa pelataan toistaiseksi vain Suomessa, joten meillä on välineet reagoida nopeastikin, mikäli tarvetta jatkossa ilmenee. Ottelutapahtuma on kokonaisuus ja peli on tärkeä osa sitä. Siksi toivomme myös joukkueilta aktiivista otetta ja viihdyttävää, yleisöön menevää pesäpalloa, Ojaniemi päättää.