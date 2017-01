Ilveksessä riittää entisiä SJK-pelaajia: Teemu Penninkangas, Marco Matrone, Ariel Tuco Ngueukam, Felipe Aspegren ja Eero Tamminen. Lisäksi SJK:n Youness Rahimi antaa ottelussa näyttöjä Ilves-paidassa, johon saattaa siirtyä.

Suurella kohulla SJK:sta vastikään Ilvekseen loikannut Penninkangas on kaikkien tuorein Jarkko Wissin valmentamaan Ilvekseen siirtynyt pelaaja.

- Hyvä meininki täällä on ja olen pääsyt hyvin joukkueen juttuihin sisälle. Tuco tuli mukaan viime lauantaina ja odottelemme vielä muita ulkomaalaispelaajia mukaan joukkueeseen, kertoo Teemu Penninkangas SJK:n nettisivuilla.

- Onhan se vähän erikoinen tilanne tulla Wallsportiin pelaamaan SJK:ta vastaan, sillä niin pitkä yhteinen historia meillä on takana. Wallsportissa on monet treenit treenattu ja pelit pelattu SJK:n kanssa. Kaiken lisäksi siirrostani on vasta niin vähän aikaa. Mutta toisaalta sitä odottaa paljon että näkee vanhoja pelikavereita, valmentajia ja muuta seuraväkeä, Penninkangas jatkaa.

Penninkangas odottaa kovaa ottelua lauantailta.

- Minä jos kuka tiedän, kuinka kova joukkue SJK on. Ja tämä on mielestäni todella hyvä tasonmittaus meille, että missä vaiheessa menemme tällä hetkellä. On hauska myös päästä vääntämään kavereita vastaan, joiden kanssa on pelannut samassa joukkueessa monta vuotta. Heistä on tullut minulle todella hyviä ystäviä myös siviilielämässä. Mutta pelissä nämä pitää kuitenkin hetkeksi unohtaa, muistuttaa SJK:ssa pokaaleja kahminut Penninkangas.