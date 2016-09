Miesten Superpesikseksessä pelaavan Kiteen Pallon uusi pelinjohtaja on Jukka Latvala, joka päätti pitkän pelaajauransa tähän kauteen. Jyväskylän Kirissä kaksi edellistä kautta pelannut Latvala, 41, on tehnyt KiPan kanssa kaksivuotisen sopimuksen, seura kertoo nettisivuillaan.

Latvala edusti vuonna 1997 alkaneella pääsarjaurallaan Jyväskylää, Koskenkorvaa, Kouvolaa, Kankaanpäätä sekä Kiteetä, jossa hän pelasi vuonna 2014.

– Olen valmis uusiin haasteisiin, kun peliura on nyt ohi. Tulen Kiteelle nöyrin mielin. Kiteellä on nuori ja erittäin kehityskelpoinen joukkue, jolla on mahdollisuuksia vaikka mihin, tällä kaudella pelaamisen ohella Kirin A-poikien joukkueen peliä johtanut Latvala sanoo.

Kitee sijoittui tämän kauden runkosarjassa kahdeksanneksi, ja putosi puolivälierissä Vimpelille.

STT