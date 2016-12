Jääkiekon liigaseura Pelicans on tehnyt vuoden jatkosopimuksen joukkueen tanskalaisen puolustajan Stefan Lassenin kanssa. Sopimuksen jatko koskee kautta 2017–2018.

Tanskan maajoukkueesseen kuuluva Lassen, 31, on Pelicansin johtohahmoja. Hän toiminut Pelicansissa edustusjoukkueen varakapteenina.

Pudotuspelit mukaan lukien Lassen on pelannut Pelicansissa 79 liigaottelua, joissa hän on tehnyt neljä maalia ja syöttänyt 13. Kuluvalla kaudella Lassenin tehot ovat seitsemän plussalla, mikä on joukkueen puolustuksen paras lukema.

– Pelicansin arvoja kunnioittava johtaja, joka on osoittanut kyvykkyytensä kuulua sarjan eliittipuolustajiin. Miehellä oli myös vahva halu jatkaa Lahdessa, Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen määritteli Lassenin joukkueen tiedotteessa.

STT