Laine voitti jääkiekossa 20-vuotiaiden MM-kultaa, miesten MM-hopeaa ja Tampereen Tapparassa SM-kultaa sekä on aloittanut loistavasti uransa NHL:ssä Winnipeg Jetsissä. Laine on johtanut muun muassa tulokkaiden pistepörssiä. Hänet on myös valittu tammikuun lopulla Los Angelesissa järjestettävään NHL:n tähdistöotteluun.

Aikuisten MM-kisoissa Laine pelasi Suomen kaikkien aikojen nuorimpana pelaajana. Tuore MM-hopeamitalisti valittiin historian nuorimpana turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi, parhaaksi hyökkääjäksi sekä kisojen tähdistöön.

Laine voitti Vuoden läpimurto -palkinnon Suomen Urheilugaalassa tänään tiistaina Helsingissä.

– Olen oikein otettu, hän sanoi videotervehdyksessä.

Hänet palkittiin myös Vuoden nuorena urheilijana.

